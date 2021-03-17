Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) в январе 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В частности, министр обвинил Иран в сокрытии истинных причин сбивания украинского самолета.

По его словам, украинская сторона направила Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту финального отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.

“Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов“, – заявив он.

Глава МИД подчеркнул, что расследование Ирана было предвзятым, представленные доказательства – выборочными, а выводы – ложными.

“Документ не расскрывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет – это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность“, – заявил министр.

Кулеба отметил, что Иран должен ответить за катастрофу самолета МАУ. Украина и международные партнеры будут этого добиваться всеми возможными способами.

Сегодня иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбивании украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как “враждебный объект”.