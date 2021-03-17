Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В частности, министр обвинил Иран в сокрытии истинных причин сбивания украинского самолета.
По его словам, украинская сторона направила Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту финального отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.
“Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов“, – заявив он.
Глава МИД подчеркнул, что расследование Ирана было предвзятым, представленные доказательства – выборочными, а выводы – ложными.
“Документ не расскрывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет – это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность“, – заявил министр.
Кулеба отметил, что Иран должен ответить за катастрофу самолета МАУ. Украина и международные партнеры будут этого добиваться всеми возможными способами.
Сегодня иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбивании украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как “враждебный объект”.
- Ровно год тому назад, 8 января 2020 года, под Тегераном (Иран) был сбит ракетами украинский самолет Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. В связи с этим пять стран выступили с совместным заявлением.
- По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета “Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- 30 октября правительство Ирана утвердило сумму компенсации в 150 тысяч долларов или ее эквивалент в других валютах для семей каждой жертвы катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”.