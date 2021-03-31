Сборная Украины по футболу не смогла переиграть команду Казахстана в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Счет во встрече открыл Роман Яремчук на 20-й минуте. “Сине-желтые” и в дальнейшем имели преимущество, но воплотить его в забитые мячи не смогли. Зато сборная Казахстана на 59-й минуте реализовала едва ли не единственную возможность в матче – отличился Серикжан Мужиков.

Результат 1: 1 не изменился до конца игры.

В другом поединке группы D сборная Франции на выезде переиграла боснийцев – 1: 0.

Фото: Володимир Раснера

Фото: Павел Кубанов

После этих матчей французы возглавляют группу – 7 очков (3 матча), украинцы вторые – 3 балла (3 матча), финны третьи – 2 очка после 2 игр, боснийцы и казахстанцы имеют по одному очку после 2 игр.