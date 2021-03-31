Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Счет во встрече открыл Роман Яремчук на 20-й минуте. “Сине-желтые” и в дальнейшем имели преимущество, но воплотить его в забитые мячи не смогли. Зато сборная Казахстана на 59-й минуте реализовала едва ли не единственную возможность в матче – отличился Серикжан Мужиков.
Результат 1: 1 не изменился до конца игры.
В другом поединке группы D сборная Франции на выезде переиграла боснийцев – 1: 0.
Фото: Володимир Раснера
Фото: Павел Кубанов
После этих матчей французы возглавляют группу – 7 очков (3 матча), украинцы вторые – 3 балла (3 матча), финны третьи – 2 очка после 2 игр, боснийцы и казахстанцы имеют по одному очку после 2 игр.
- Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко приятно удивил во время пресс-конференции, начав общение с журналистами на украинском языке.