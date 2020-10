Об этом проинформировали в Украинской ассоциации футбола.

Встреча на НСК “Олимпийский” в Киеве завершилась со счетом 1:2 в пользу немецкой сборной. Стоит отметить, что это был первый матч на НСК за время эпидемии коронавируса, который прошел при участии болельщиков.

Подопечные Андрея Шевченко активно начали игру, но открыли счет гости. Так, первый гол на 20 минуте после удачно разыгранной комбинации забил Маттиас Гинтер.

Немцы в дальнейшем нанесли ряд опасных ударов, но не сумели забить еще один мяч до перерыва.

Увеличил преимущество сборной Германии Леон Горецка на 49 минуте. Голкипер сборной Украины Георгий Бущан предпринял неудачную попытку поймать мяч и упустил его. В итоге Горецка добил мяч в сетку ворот.

OH NO Ukraine 🇺🇦. Goretzka with an absolute gift. Germany 🇩🇪 up 2-0

pic.twitter.com/4sYD6NJhsk

— We Global Football (@We_Global) October 10, 2020