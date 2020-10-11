Об этом проинформировали в Украинской ассоциации футбола.

Встреча на НСК “Олимпийский” в Киеве завершилась со счетом 1:2 в пользу немецкой сборной. Стоит отметить, что это был первый матч на НСК за время эпидемии коронавируса, который прошел при участии болельщиков.

Подопечные Андрея Шевченко активно начали игру, но открыли счет гости. Так, первый гол на 20 минуте после удачно разыгранной комбинации забил Маттиас Гинтер.

Немцы в дальнейшем нанесли ряд опасных ударов, но не сумели забить еще один мяч до перерыва.

Увеличил преимущество сборной Германии Леон Горецка на 49 минуте. Голкипер сборной Украины Георгий Бущан предпринял неудачную попытку поймать мяч и упустил его. В итоге Горецка добил мяч в сетку ворот.

Сборная Украины активизировалась к концовке встречи. За 15 минут до конца основного времени Никлас Зюле сбил Романа Яремчука в штрафной, и украинцы получили шанс сократить разрыв. Руслан Малиновский с пенальти забил гол в ворота соперника на 77 минуте.

Однако сравнять счет сборная Украины уже не смогла.

Таким образом, сборная Германии расположилась на второй строчке таблицы группы А4, опередив Украину, которая опустились на третье место.

В квартете лидирует Испания, которая сегодня в параллельном матче со счетом 1:0 победила Швейцарию.

Следующий свой матч сборная Украины проведут 13 октября – дома против Испании.

Фото: facebook.com/uafukraine

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