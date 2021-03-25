Сборная Украины в стартовом матче отбора на Чемпионат мира по футболу 2022 года сыграла вничью с Францией.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Матч проходил накануне вечером в Сен-Дени (пригороде Парижа) на стадионе “Стад де Франс”.

Поединок закончился со счетом 1:1.

Первый удар в поединке нанесли украинцы. На 3-й минуте Александр Зинченко совершил перехват в центре, прошел с мячом, но пробил ворота соперника чуть выше перекладины.

Сначала команды играли на равных, однако уже после 10 минут матча инициативу перехватили французы. На 19 минуте гол в ворота украинцев забил Антуан Гризман.

После этого сборная Украины продолжала играть преимущественно в защите. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом французов.

После перерыва украинская сборная начала играть агрессивнее, и на 57-й минуте сравняла счет.

Александр Караваев отпасовал мяч на Сергея Сидорчука. После удара последнего мяч срикошетил от ноги Кимпембе и закатился в пустой угол ворот сборной Франции – 1:1.

В дальнейшем, несмотря на попытки французов вырвать победу, грамотная игра в защите помогла сборной Украины оставить счет в матче неизменным.

Стоит отметить, что сборная Франции является действующим чемпионом мира по футболу.

Вчерашняя встреча стала 11-й в истории противостояний сборных Украины и Франции. Шесть раз до этого украинцы уступали, трижды игры заканчивались вничью, и лишь однажды взяли верх.

По итогам вчерашнего матча Украина получила свое первое очко в отборе. Теперь команда будет готовиться к матчу со сборной Финляндии 28 марта.

ЧМ-2022. Европейская квалификация. Группа D

Франция – Украина – 1:1

Голы: Гризманн (19) – Кимпембе (57, автогол).

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабье, Коман (Дембеле, 63), Гризманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жиру (Погба, 63).

Тренер: Дидье Дешам.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук (Коваленко, 79), Малиновский, Зинченко (к), Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораес, 72).

Тренер: Андрей Шевченко.

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия).

Предупрежден: Павар (30).