Сборная Украины завершила соревнования на XIX зимней Дефлимпиаде в Италии (Вальтеллина) с 11 наградами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

В частности, девять наград – три “золота”, три “серебра”, три “бронзы” – завоевали украинские лыжники. В заключительный день программы лыжным гонкам в командном спринте свободным стилем (3х1.140) Владимир Пишняк и Анастасия Лаврик взяли “серебро”.

Отмечается, что четвертую золотую награду принесли шахматистки в командных соревнованиях.

СПРАВКА. Дефлимпиада – спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Игры проводятся каждые четыре года, начиная с 1924 года (за исключением времен Второй мировой войны). Дефлимпийские игры являются крупнейшим мировым спортивным форумом наряду с Олимпийскими, Паралимпийскими и Специальными Олимпийскими играми.