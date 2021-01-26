Российскую сборную по лыжным гонкам дисквалифицировали на Кубке мира из-за того, что лыжник Александр Большунов ударил и сбил соперника.

#Буквы рассказывают об инциденте в деталях.

Что произошло?

Скандал произошел во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахте (Финляндия) 24 января.

Победу одержал норвежский спортсмен Симен Крюгер. За второе и третье место боролись финский лыжник Йони Мяки и россиянин Александр Большунов.

Большунов шел третьим и на финишной прямой попытался обогнать Мяки. Но тот начал маневрировать и прижался к обочине трассы, перегородив дорогу россиянину.

РФ утверждает, что финн подрезал их спортсмена, нарушив правила. Впрочем, российский спортсмен не дожидался решения судей по этому поводу и совершил своеобразный самосуд. Сначала (еще на трассе) он замахнулся на соперника палкой. Когда Мяки финишировал и праздновал получение серебра, Большунов врезался в него сзади, сбив его с ног.

Этот момент можно увидеть на этих видео с разных ракурсов:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @olympic.sp

Финн не ответил на агрессивное поведение россиянина, но впоследствии местные СМИ написали, что “двое граждан” обратились в полицию с заявлением, и там теперь проверяют обстоятельства нападения.

Впоследствии Мяки сказал в интервью СМИ, что не ожидал таких действий от Большунова.

“Я делал все правильно и выбрал оптимальную траекторию. Думаю, это было непрофессионально с его стороны. Он не извинился”, — сказал Мяки.

Последствия

За такие агрессивные действия Большунова дисквалифицировали, как и российскую сборную, которую он представлял. Об этом сообщили в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Всего из РФ участвовали две сборных. Вторая заняла в этом же соревновании третье место. Дисквалификация касалась только указанной эстафеты — возможности участвовать в других соревнованиях Большунова не лишили.

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньери заявил, что финский спортсмен все сделал все правильно. Миньери отметил, что Большунов имел возможность обогнать соперника, но не смог, и вины Мяки в этом нет.

Что касается ударов и сбивания — представитель FIS решительно осудил такое поведение Большунова.

“Это не то, что мы хотим видеть от спортсменов. Такое поведение неприемлемо. Поэтому и было принято решение о наказании. Дисквалификация Большунова распространяется только на сегодня (24 января — ред.). Если бы завтра были гонки, он бы мог участвовать”, — сказал Миньери.

Извинения

После того как Большунова был дисквалифицирован, а новость о его неспортивном поведении разлетелась по мировым СМИ, лыжник решил извиниться.

25 января Ассоциации лыжного спорта России опубликовала заявление от его имени, которое также продублировала на своем сайте FIS.

“Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим честную игру во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и официальное письмо с извинениями было направлено горнолыжный ассоциация Финляндии”, — говорится в сообщении.