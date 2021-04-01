Глава Управления Суэцким каналом Усама Раби заявил, что ущерб от почти недельного блокирования канала может превысить один миллиард долларов.

Об этом сообщает Reuters.

“Будет подсчитана сумма повреждений и потерь, а также количество израсходованных земснарядов. Оценки, дай Бог, дойдут до миллиарда долларов и немного больше, это право страны”, – сказал он.

Напомним, 23 марта большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте. Из-за попыток вытеснить контейнеровоз движение в Суэцком канале было приостановлено.

Впоследствии стало известно, что необходимо убрать до 20 тысяч кубических метров песка, чтобы освободить “Ever Given”.

В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз. 29 марта “Ever Given” частично сняли с мели в Суэцком канале.

Тогда администрация Суэцкого канала (SCA) заявила, что аварийная ситуация с контейнеровозом “Ever Given” приводит к $14-15 млн убытков ежедневно.