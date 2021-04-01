Об этом сообщает Reuters.
“Будет подсчитана сумма повреждений и потерь, а также количество израсходованных земснарядов. Оценки, дай Бог, дойдут до миллиарда долларов и немного больше, это право страны”, – сказал он.
Напомним, 23 марта большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте. Из-за попыток вытеснить контейнеровоз движение в Суэцком канале было приостановлено.
Впоследствии стало известно, что необходимо убрать до 20 тысяч кубических метров песка, чтобы освободить “Ever Given”.
В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз. 29 марта “Ever Given” частично сняли с мели в Суэцком канале.
Тогда администрация Суэцкого канала (SCA) заявила, что аварийная ситуация с контейнеровозом “Ever Given” приводит к $14-15 млн убытков ежедневно.
- 30 марта движение по Суэцкому каналу было восстановлено.