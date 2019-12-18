Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.

Отмечается, что машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Однако хулиганы, которые повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции.

По предварительным оценкам, убытки “Укрзализныци” составляют около 40 тыс. грн.

В пресс-службе добавили, что всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев непосредственное влияние на безопасность движения поездов. Остальные – раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.

В “Укрзализныце” уверены, что вопросами поддержания правопорядка в общественных местах, которыми являются поезда, должна заниматься полиция.

“Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего, так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено”, – подчеркнули в компании.