Об этом сообщает информационное агентство Xinhuanet.
Военные Мьянмы выступили по телевидению с заявлением, в котором говорится, что по завершении чрезвычайного положения в стране должны пройти новые выборы.
Военные заявили, что во время режима ЧП они реформируют Федеральную избирательную комиссию и повторно проверят процесс всеобщих выборов в ноябре прошлого года.
Также они будут “продолжать принимать меры для борьбы с пандемией COVID-19 и способствовать восстановлению экономики”.
Напомним, сегодня, 1 февраля, вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- 20 апреля в Мьяньме вследствие смертельного ранения умер сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), перевозивший образцы тестов для COVID-19.