Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть в стране после ареста ее руководителей, заявили о планах провести новые выборы.

Об этом сообщает информационное агентство Xinhuanet.

Военные Мьянмы выступили по телевидению с заявлением, в котором говорится, что по завершении чрезвычайного положения в стране должны пройти новые выборы.

Военные заявили, что во время режима ЧП они реформируют Федеральную избирательную комиссию и повторно проверят процесс всеобщих выборов в ноябре прошлого года.

Также они будут “продолжать принимать меры для борьбы с пандемией COVID-19 и способствовать восстановлению экономики”.

Напомним, сегодня, 1 февраля, вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.