Об этом свидетельствуют результаты электорально-поведенческого исследования Социологической группы “Рейтинг” в день выборов (25 октября).
Так, 20% респондентов заявили, что не голосовали по состоянию здоровья, а 19% – потому, что не проживают по месту регистрации.
Еще 15% опрошенных сообщили, что были заняты 25 октября, а 14% заявили, что не знали, за кого проголосовать.
Кроме того, 12% респондентов выборы были не интересны. В то ж время 10% опрошенных сообщили, что не пошли на выборы из-за эпидемии коронавируса.
“Анализ ответов респондентов, которые не голосовали 25 октября, показал, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, зато у мужчин – это занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатам”, – отмечают социологи.
Для респондентов старшего возраста основной причиной не идти на выборы было здоровье, а для молодежи – занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева).
Для людей среднего возраста – добавилась еще и угроза коронавируса.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%.
- Согласно этому же опросу, более половины избирателей, которые проголосовали на местных выборах 25 октября, это люди старше 50 лет.
- Явка избирателей на местных выборах, состоявшихся 25 октября, составила 36,88%. Это самая низкая явка за всю историю Украины.