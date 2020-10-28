Среди причин, по которым украинцы не пошли голосовать на местных выборах 25 октября, были состояние здоровья, занятость, эпидемия коронавируса COVID-19. Также были те, кто просто не знал, за кого отдать свой голос.

Об этом свидетельствуют результаты электорально-поведенческого исследования Социологической группы “Рейтинг” в день выборов (25 октября).

Так, 20% респондентов заявили, что не голосовали по состоянию здоровья, а 19% – потому, что не проживают по месту регистрации.

Еще 15% опрошенных сообщили, что были заняты 25 октября, а 14% заявили, что не знали, за кого проголосовать.

Кроме того, 12% респондентов выборы были не интересны. В то ж время 10% опрошенных сообщили, что не пошли на выборы из-за эпидемии коронавируса.

“Анализ ответов респондентов, которые не голосовали 25 октября, показал, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, зато у мужчин – это занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатам”, – отмечают социологи.

Для респондентов старшего возраста основной причиной не идти на выборы было здоровье, а для молодежи – занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева).

Для людей среднего возраста – добавилась еще и угроза коронавируса.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%.