Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель решила поинтересоваться у украинцев, что для них сейчас важнее – деньги, здоровье, энергия или время.

Об этом она спросила в видео, которое обнародовала в Instagram.

По словам Мендель, деньги, здоровье, энергия и время – это четыре ресурса, “которые дарят нам ощущение реализации, уверенности и счастья”. Она отметила, что для правильного построения своей жизни эти ресурсы нужно правильно использовать.

Она поинтересовалась, что сейчас для украинцев в приоритете.

“Деньги, здоровье, энергия, время? Пока мы сидим на карантине, давайте определимся, в каком порядке для нас важны эти ресурсы! Поехали”, – написала она.

“Манипулятивная формулировка. Почему именно эти четыре ресурса считаются основными? Что входит в понятие энергия? Психическое состояние? Мотивация? Почему нет таких вещей как поддержка, общение, возможности самореализации, свобода, доступ к информации, комфортность окружения, экологии, наличие необходимых услуг и множество другого?”, “передавай привет шефу. Скажи ему, что он порядком #раЗЕчаровал 73%, которые за него проголосовали. Мы не хотели второго Пороха”, “Здоровье. Но его нет, потому что сидим 6 недель в 4 стенах замкнутые, питаемся вермишелью и картофелем, потому что денег на витамины нету”, – пишут украинцы в комментариях под постом Мендель.