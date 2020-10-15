Об этом сказала главная научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан.
Она пояснила, что в первую очередь вакцину от COVID-19 предоставят медикам и гражданам из групп риска.
По ее словам, несмотря на многочисленные тестирования разных вакцин, говорить о массовой вакцинации от COVID-19 пока еще рано.
“Я думаю, что здоровому молодому человеку, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину”, – сказала Сваминатан.
Представительница ВОЗ отметила, что до 2021 года, в лучшем случае, удастся получить хотя бы одну эффективную вакцину “в ограниченном количестве”. Чтобы прервать распространение вируса – необходимо привить хотя бы 70% населения.
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