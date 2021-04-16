Народна депутатка із фракції “Слуга народу” Марина Бардіна під час засідання Верховної Ради у п’ятницю, 16 квітня, обговорювала ідею створення рекламного ролику нового руху партії.

Про це повідомляють #Букви.

В об’єктив нашого парламентського кореспондента потрапило листування нардепки із Вікторією Гаврюшовою. Співрозмовниці активно обговорювали створення рекламного ролику анонсованого раніше руху “Зе!Жінки”.

Очевидно, питаннями піару цього руху займається саме Бардіна, оскільки під час листування вона пропонувала рекламні репліки для депутатів-чоловіків.

Зокрема, хтось зі “слуг” у рекламному відео говоритиме, що “Зе!Жінки дають фору”.

Водночас голові партії Олександру Корнієнко Бардіна придумала доволі стандартну репліку про те, що політика будь-якого рівня під силу “Зе!Жінкам”.

Однак #Букви нагадають, що пан Корнієнко здатен придумувати більш резонансні репліки стосовно жінок. Наприклад, у червні минулого року голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”. Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба, так, баба, так”.