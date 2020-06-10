В Украине с 15 июня планируется возобновить международное авиасообщение. В связи с этим в Министерстве охраны здоровья объяснили, из каких стран граждан будут пускать без обсервации/самоизоляции.

Соответствующие разъяснения дали сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Степанов рассказал, что МОЗ сейчас изучает действия других стран, в частности Евросоюза, и консультируется с эпидемиологами.

Министр подчеркнул, что у МОЗ уже есть свои наработки по открытию авиационного сообщения и приему иностранных граждан в Украине.

В данный момент рассматривается возможность введения с 15 июня зонирования стран, из которых планируется прилет иностранных граждан на “красную” и “зеленую” зоны.

“Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия, чтобы у нас была “красная” и “зеленая” зоны. “Красная” зона — это страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже, чем в Украине. “Зеленая” зона — это страны, где ситуация такая же, как в Украине или лучше”, – отметил Степанов.

Из “красной” зоны (где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине) пассажиры будут направляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Граждане, прибывающие из “зеленой” зоны (где эпидемическая ситуация аналогичная или лучше, чем в Украине), смогут не проходить самоизоляцию.

“Люди из “зеленой” зоны, то есть стран, где эпидемиологическая ситуация лучше, чем в Украине, не будут нуждаться в пребывании на самоизоляции. Конечно, все это с соблюдением других противоэпидемиологических мер: термоскрининг и остальных”, — добавил Степанов.

В обоих случаях обязательным условием будет наличие полиса медицинской страховки.

В свою очередь Виктор Ляшко сообщил, что Европейский Союз при возобновлении авиасообщения с третьими странами может утвердить норму в 40 активных случаев коронавируса на 100 тыс. населения. Тогда Украина попадет в список стран, с которыми авиасообщение будет восстановлено.

“Авиасообщение с третьими странами страны Евросоюза восстановят с 1 июля. Но восстановят при условии, что страна, из которой прилетает пассажир, будет соответствовать определенным эпидемиологическим критериям. Указанные критерии еще не утверждены на уровне ЕС. Но то, что мы знаем в сотрудничестве с нашими дипломатами: рассматривается показатель 40 активных случаев на 100 тысяч населения… Сегодня в Украине такой показатель составляет 33 на 100 тысяч населения. То есть Украина попадет, если Евросоюз примет норму в 40 на 100 тысяч населения”, – объяснил Ляшко.

Он уточнил, что в Украине также рассматривают возможность введения подобных мер.

“Мы также хотим внедрить показатель, который будет свидетельствовать о количестве активных случаев на 100 тыс. населения. Поэтому если человек будет прибывать из стран, где эпидемиологическая ситуация такая же или лучше, он будет спокойно, без обсервации проходить на территорию Украины… Если человек будет прилетать из стран “красной зоны”, он будет проходить все процедуры – обсервация или самоизоляция”, – отметил Ляшко.

(На видео – с 5:10 и 17:10)

Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров, норма о самоизоляции для приезжающих из-за границы действует в период карантина. Начиная с 22 мая, в Украине действует адаптивный карантин – до 22 июня.

Степанов на брифинге не уточнил, когда будет прекращено действие нормы о самоизоляции.