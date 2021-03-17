Еврокомиссия назвала четыре вакцины, которые уже признали пригодными для зеленых сертификатов - так называемых паспортов вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Свидетельства о вакцинации должны выдаваться независимо от типа препарата. Однако это обязательство будет ограничиваться вакцинами, которые получили разрешение на применение в ЕС.

При этом, отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.

По состоянию на 17 марта, в ЕС приняты вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:

BioNTech и Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson).