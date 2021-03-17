Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Свидетельства о вакцинации должны выдаваться независимо от типа препарата. Однако это обязательство будет ограничиваться вакцинами, которые получили разрешение на применение в ЕС.
При этом, отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.
По состоянию на 17 марта, в ЕС приняты вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:
BioNTech и Pfizer;
Moderna;
AstraZeneca;
Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson).
- В Европейском союзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Сегодня Еврокомиссия представила разработанный документ – цифровой зеленый сертификат.
- Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других “иммунных паспортов” Украина вводить не планирует.