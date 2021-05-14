Перша леді України Олена Зеленська розповіла, чому родина президента мешкає на державній дачі. За її словами, такою є вимога держохорони.

Про це вона повідомила в інтерв’ю для програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

Зеленська зазначила, що “не в захваті від цієї ідеї”.

“Тимчасово мешкаємо на державній дачі. Я не можу сказати, що я в захваті від цієї ідеї була від самого початку — і зараз не в захваті. Коли ми все ж вирішили, що треба так зробити, я розуміла реакцію негативну. Я сама так реагувала. Але це вимоги державної охорони — ми нічого не можемо зробити”, – заявила перша леді.

Зеленська запевнила, що її родина “намагалася уникнути цього”.

“Ми намагалися цього уникнути декілька місяців, навіть рік. Якимось чином зробити так, щоб все працювало, а ми жили в своєму помешканні. Не виходить”, – повідомила вона.

Дружина президента також поінформувала, що після переїзду на держдачу вони були змушені зробити там “мінімальний ремонт” власним коштом”.

“До всього звикаєш. Ми зробили мінімальний ремонт, тому що вперше, коли я туди зайшла, – золоті люстри, мармурові ванни… Дачу будували для Леоніда Даниловича (Кучми – ред.), але він там прожив, як мені розповідали, декілька місяців. Потім там 10 років мешкав Віктор Андрійович Ющенко і полишив цю дачу 2014-го. Глечики залишилися. Там є таке приміщення – басейн. Він не працює, тому що там аварійна ситуація, і в нас, мабуть, не вистачить коштів його відремонтувати. Ремонтували все інше за власний кошт. Треба було збити позолоту і пофарбувати в спокійніші кольори. Меблі в нас були, тому що ми переїхали після того, як продали свій будинок“, – розповіла Олена Зеленська.

На її думку, згодом на держдачі зможе мешкати інша президентська родина, або, можливо, її використовуватимуть “для інших цілей”.

(На відео – з 19:00)

Нагадаємо, в липні минулого року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський продав свій будинок в Іванковичах і переїхав жити на державну дачу в Конча-Заспі.

Зазначалося, що перед цим її відремонтували за 310 тис. грн з держбюджету. За даними журналістів “Схем”, майже 200 тис. гривень з бюджету було витрачено на послуги з “аварійно-відновлювальних робіт щодо поточного ремонту будинку”, ще 110 тис. гривень пішло на “ремонт системи пожежної сигналізації”.