Об этом она рассказала в интервью “ВВС Украина”.

Зеленская назвала студию “Квартал 95” своей второй семьей, но отметила, что работе в студии может уделять “все меньше” времени.

“Все меньше и меньше времени могу этой работе уделять, но … Это моя вторая семья. Я слишком много сил и энергии вкладывала в эту работу в течение почти двадцати лет, чтобы ее покинуть. Это мое эмоциональное шелтер (убежище. – ред .) “, – сказала она.

По словам Зеленского, она прекратила работу в проекте “Вечерний квартал” после избрания ее мужа Владимира Зеленского президентом Украины.

“Но есть и другие проекты”, – отметила она.

По словам Зеленского, первым вызовом для нее было найти себя в роли первой леди, поскольку этот статус в Украине не предусматривает четких обязанностей.