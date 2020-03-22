Первая леди Елена Зеленская вместе с другими известными мамами рассказали, как уберечь детей от коронавируса.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Офиса Президента Украины.

“Наши дети на карантине. Сейчас не время быть равнодушными и рисковать самым ценным. Мама – это пример. Покажите детям, как правильно мыть руки. 30 секунд, тщательно, с мылом”, – сказала Зеленская.

Ведущая новостей Елена Фроляк рассказала, как правильно прикрываться, когда чихаешь.

Телеведущая Маша Ефросинина призвала не забывать о режиме: “Зарядка, правильное питание, домашние задания, игры, здоровый сон”.

Модель и ведущая Екатерина Осадчая подчеркнула, что “карантин – это не каникулы”.

“Просто сделайте дома лучшую школу в мире”, – посоветовала она.

Известные мамы отметили, что детям необходимо объяснять, что им бояться нечего, но здоровье самое главное, поэтому следует придерживаться правил поведения.

Врач-педиатр Наталья Кундина обратилась к родителям и призвала их не заниматься самолечением.

Перша леді Олена Зеленська разом з іншими відомими мамами поділилася порадами про те, як вберегти дітей від коронавірусу. «Зараз не час бути байдужим і ризикувати найціннішим», – перша леді Олена Зеленська разом з іншими відомими мамами поділилася порадами про те, як вберегти дітей від коронавірусу й зробити їхнє перебування вдома більш цікавим. Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 22 березня 2020 р.