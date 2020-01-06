Соответствующее фото было опубликовано в Instagram Национального музея Омана.
“Визит Елены Зеленской, Первой леди Украины в Национальный музей”, – сказано в публикации.
При этом украинские пользователи социальных сетей высмеяли одежду Елены Зеленской. В частности, пользователь Михаил Голубь на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что первая леди одета в шлепки и назвал мероприятие “официальным спа-визитом”.
- Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- Партия “Европейская солидарность” готовит запрос в Офис Президента Украины и Министерство иностранных дел относительно поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Оман встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани.