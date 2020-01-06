Пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид первой леди, которая, как уверяет Офис президента, вместе с супругом находится в султанате Оман с официальным визитом.

Соответствующее фото было опубликовано в Instagram Национального музея Омана.

“Визит Елены Зеленской, Первой леди Украины в Национальный музей”, – сказано в публикации.

При этом украинские пользователи социальных сетей высмеяли одежду Елены Зеленской. В частности, пользователь Михаил Голубь на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что первая леди одета в шлепки и назвал мероприятие “официальным спа-визитом”.