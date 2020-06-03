Это произошло на рабочей встрече Президента с бизнесом в Хмельницке.

Предприниматели жаловались Зеленскому, что в течение месяца пытались реструктуризировать кредиты общаясь с членам правления банка.

Сначала Мецгеру позвонили члены делегации Президента. Глава банка заявил, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницком Татьяна Лундышева. Однако этот ответ не устроил бизнесменов.

После этого Зеленский лично позвонил Мецгеру.

“Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это не может госпожа Лундышева решить. Это глобально решаете вы”, – заявил Зеленский.

“… Я не согласен, Женя. У вас нет решения в банковской системе, о том, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и прокоммунициируете с обществом, вопросы возникать не будут. И вся ваша вертикаль будет работать, если это решит руководство. Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса”, – резюмировал Зеленский.

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