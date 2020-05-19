Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.
Мероприятие начнется в 10:30. Оно будет организовано в Мариинском дворце (парковая часть).
При этом количество представителей СМИ на пресс-конференции будет ограничено в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.
“В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограничено. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора”, – сказано в сообщении.
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.
- В апреле в Офисе президента Украины заверили, что Владимир Зеленский обязательно даст пресс-конференцию по итогам года пребывания у власти – но уже после завершения карантина. Тем временем был показан фильм “Год президента Зеленского”.