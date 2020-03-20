Об этом проинформировал сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
“За последние 5 дней мы вернули более 50 тысяч украинских граждан. На сегодняшний день запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тысяч украинцев”, – отметил он.
Зеленский также сообщил о договоренности с Канадой относительно взаимной эвакуации граждан.
“Вчера у меня был разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев из Украины – тех, кто в этом нуждается. С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым наши люди смогут вернуться домой”, – рассказал глава государства.
По его словам, Украина взаимодействует и с польской железной дорогой. Так, 20 марта из Польши в Украину прибудут 5 поездов, которые “доставят около 3 тысяч граждан”.
На завтра запланирован поезд, который “вернет украинцев из Литвы и Латвии”.
“Все, кто возвращается из-за границы, проходят обязательную медицинскую проверку. Большинство осознано выбирают домашнюю самоизоляцию на 14 суток, несмотря на отсутствие у них симптомов”, – подчеркнул Зеленский.
Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!
Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити.
Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
• 10 апаратів штучної вентиляції легень;
• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тис. експрес-тестів;
• 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.
Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас.
Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців.
Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих.
Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
- В пятницу, 20 марта, более 1150 граждан вернулись на территорию Украины специальными поездами класса “Интерсити+” из Польши.
- Специальный рейс “Международных авиалиний Украины” для эвакуации украинцев с Кипра отменили, потому что люди не захотели покупать билеты за 180 евро.