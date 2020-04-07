Президент Владимир Зеленский сообщил, что более 3/4 заболевших COVID-19 в Украины — младше 60 лет, и призвал молодых украинцев не пренебрегать правилами безопасности.

Об этом шла речь в видеообращении Главы государства.

“Знаете, сегодня, согласно статистике, среди заболевших коронавирусом в Украине 78% — это люди до 60 лет”, — сказал Президент.

По мнению Зеленского, это свидетельствует о том, что граждане пожилого возраста придерживаются правил самоизоляции тщательнее, чем молодые люди.

В связи с этим президент призвал украинцев младше 60 лет не думать, что болезнь их не коснется, и оставаться дома.

“Тот, кто считает, что ему не 70, а значит — он в безопасности, что у него какой-то особый иммунитет, а потому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не придерживаться дистанции и вообще можно не сидеть дома, тот сильно ошибается и рискует. Поэтому, пожалуйста, действуйте по очень простой формуле: будете дома – будете здоровы”, — подчеркнул Президент.