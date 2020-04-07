Об этом шла речь в видеообращении Главы государства.
“Знаете, сегодня, согласно статистике, среди заболевших коронавирусом в Украине 78% — это люди до 60 лет”, — сказал Президент.
По мнению Зеленского, это свидетельствует о том, что граждане пожилого возраста придерживаются правил самоизоляции тщательнее, чем молодые люди.
В связи с этим президент призвал украинцев младше 60 лет не думать, что болезнь их не коснется, и оставаться дома.
“Тот, кто считает, что ему не 70, а значит — он в безопасности, что у него какой-то особый иммунитет, а потому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не придерживаться дистанции и вообще можно не сидеть дома, тот сильно ошибается и рискует. Поэтому, пожалуйста, действуйте по очень простой формуле: будете дома – будете здоровы”, — подчеркнул Президент.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
- По состоянию на конец марта 60% заболевших коронавирусной инфекцией в Украине были люди в возрасте моложе 60 лет.