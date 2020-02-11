Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что с 1 марта стартует проект "большого строительства" дорог на территории страны.

Об этом он заявил в ходе совещания в “Укравтодоре”.

Президент сделал акцент на том, что главная цель “большого строительства” – соединить хорошими дорогами важные социальные объекты страны. Среди таких Зеленский выделил больницы, школы и детские сады.

“В 2020 году мы должны обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения. На это предусмотрено беспрецедентные средства в истории Украины. Это больше 85 миллиардов гривен”, – заявил Президент.

Зеленский пояснил, что часть денег будет выделена из государственного бюджета, а часть – будет взята взаймы у различных банков.

“На строительство государственных дорог предусмотрены средства, которые мы получаем от НАК “Нафтогаза” за то, что они выиграли в Стокгольмский арбитраж”, – пояснил он.

Также он сообщил, что в этом году планируется построить 2,5 тысячи километров дорог местного значения.

На это выделены “рекордные 22,2 миллиарда гривен”. Зеленский подчеркнул, что эта сумма на 70 % больше той, которая выделялась в 2019 году.

“В целом такое масштабное строительство дорог позволит нам создать около 12 тысяч новых рабочих мест”, – резюмировал Президент.