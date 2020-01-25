Президент Владимир Зеленский считает, что ради формирования идеальной команды следует и далее проводить кадровые изменения.

Об этом он заявил в интервью израильскому “9 каналу”.

По словам Главы государства, нынешнюю власть ожидает еще много кадровых изменений. Он считает, что страну и ее имидж возможно изменить путем замены людей, элит и правительства.

“Мы заменой людей, заменой элит, заменой правительства показываем то, что мы другая страна”, – сказал он.

Зеленский считает, что, когда путем кадровых изменений будет сформирована та самая идеальная команда, ее нужно будет почистить.

“Я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять. Менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду, которую потом, знаете, почистить…”, – пояснил Президент.