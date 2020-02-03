Президент Владимир Зеленский заявил, что работа в направлении обмена пленными с РФ, в том числе — незаконно удерживаемых крымских татар, уже начата и скоро озвучат даты.

Об этом шла речь во время совместного брифинга президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Раджепа Тайипа Эрдогана, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Главы государства, работа касательно обмена пленными продолжается в двух направлениях — с боевиками “Л/ДНР” и Российской Федерацией. Обсуждение вопроса обмена пленными с террористическими формированиями на Донбассе продолжится в формате трехсторонней контактной группы в Минске ближайшее время. Президент уверяет, что список на обмен “очень большой”.

“Сейчас у нас продолжается обмен в двух направлениях. Это обмен и разговор в формате трехсторонней контактной группы в Минске. Это обмен наших пленных, которые находятся за решетками (или в подвалах — по-разному) на временно оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой, мы уже передали этот список. Он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой? Потому что там действительно очень много людей”, — сказал Зеленский.

Также Глава государства сообщил, что уже начата работа в направлении обмена пленными с Российской Федерацией, в том числе, незаконно удерживаемых на территории государства крымских татар.

“Второй трек — разговор с российской стороной касательно обмена наших пленных, которые находится в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время тоже будут даты и общество увидит списки. Большинство пленных, про которых мы говорим именно с российской стороной, которые на территории РФ находятся, большинство там, действительно, крымских татар”, — добавил он.

В свою очередь турецкий лидер сообщил, что Турция намерена оказать помощь в вопросе обеспечения крымских татар жильем.

“Мы приняли с моим товарищем решение построить вместе с инфраструктурой жилье для 500 семей. Мы вместе будем действовать, наши специалисты приедут, сделают план, проект. Наши товарищи быстро будут выполнять это строительство вместе с назначенными Украиной”, — сказал Эрдоган.