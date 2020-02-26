Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие "большого хаба" на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Об этом он сообщил во время открытия форума Age of Crimea 2020.

Хаб будет открыт до конца 2020 года на пункте пропуска “Чонгар” при участии государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

“Государство совместно с компанией SOCAR до конца года откроет на “Чонгаре” большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие важные объекты”, – отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства проинформировал о достижении договоренности с Турцией о совместном строительстве 500 квартир для крымских переселенцев.

“В ближайшие дни турецкая сторона приезжает в Украину, чтобы выбрать участки для строительства”, – заявил Зеленский.