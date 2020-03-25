Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро представим проект “Пасха дома”, который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях”, – сказал Зеленский.
При этом Президент отметил, что общался с главами украинских церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и богослужений.
“Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим”, – заявил он.
Также Владимир Зеленский рассказал о договоренности с главами украинских церквей о возможном привлечении представителей церквей в областные штабы, занимающиеся предотвращением распространения вируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
- В Винницкой области подтвержден первый случай заражения COVID-19.
- Также три новых случая COVID-19 зарегистрировано в Киеве.
- По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.