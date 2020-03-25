Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро представим проект “Пасха дома”, который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях”, – сказал Зеленский.

При этом Президент отметил, что общался с главами украинских церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и богослужений.

“Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим”, – заявил он.

Также Владимир Зеленский рассказал о договоренности с главами украинских церквей о возможном привлечении представителей церквей в областные штабы, занимающиеся предотвращением распространения вируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.