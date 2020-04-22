Об этом глава государства заявил в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире канала “Украина 24”, сообщают #Буквы.

“Антонов” – большое предприятие. Большое количество рабочих мест. Ни одного самолета не построили за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АНы?” – отметил Зеленский.

Он уточнил, что сейчас готовится программа по развитию отечественного авиастроения, в рамках которой планируется создание государственного авиаперевозчика “на уровне Turkish Airlines и Singapore Airlines”.

“Первое – мы должны создать государственную авиакомпанию. Это моя мечта. Мечта сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines, Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги, чтобы мы построили национального государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию, и сделаем заказ нашему государственному “Антонову”, и привлечем много рабочих мест под это”, – заверил Зеленский.