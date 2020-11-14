Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада до конца года должна принять решение относительно Конституционного суда и провести "возможные кадровые перестановки", поэтому коронавирус не должен влиять на ее работу.

Такое заявление глава государства сделал в своем новом “влоге из самоизоляции”, который опубликован в Facebook.

Зеленский пожелал выздоровления спикеру ВР Дмитрию Разумкову и первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, подхватившим коронавирус COVID-19.

При этом глава государства отметил, что никакие вирусы не должны помешать нардепам решить ряд проблем.

“В этом году у Парламента еще много работы. Это и решение проблемы с Конституционным судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, вам это сделать”, – подчеркнул Зеленский.

(На видео – с 6:35)

Ранее Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

2 ноября Зеленский записал аудиообращение во фракцию “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда. Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционного суда, и призвал нардепов проголосовать за освобождение судей.