Такое заявление глава государства сделал в своем новом “влоге из самоизоляции”, который опубликован в Facebook.
Зеленский пожелал выздоровления спикеру ВР Дмитрию Разумкову и первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, подхватившим коронавирус COVID-19.
При этом глава государства отметил, что никакие вирусы не должны помешать нардепам решить ряд проблем.
“В этом году у Парламента еще много работы. Это и решение проблемы с Конституционным судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, вам это сделать”, – подчеркнул Зеленский.
(На видео – с 6:35)
Ранее Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.
Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.
31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
2 ноября Зеленский записал аудиообращение во фракцию “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда. Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционного суда, и призвал нардепов проголосовать за освобождение судей.
- Зеленский заявил, что не будет отзывать представленный им законопроект, которым предлагается уволить судей Конституционного суда.
- Также президент сообщил, что допускает роспуск Верховной Рады в случае, если нардепы не поддержат законопроект об увольнении судей Конституционного суда.
- 5 ноября Верховная Рада Украины не смогла рассмотреть законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова, восстанавливающий отмененные Конституционным судом пункты антикоррупционного законодательства. Причиной стал альтернативный документ Александра Дубинского.