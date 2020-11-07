Такое заявление он сделал во время общения с представителями СМИ на КПВВ “Счастье” в Луганской области.

Переговоры пройдут в видеоформате.

“У нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников “Нормандской четверки”, на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня”, – отметил Зеленский.

Он сообщил, что “режим тишины” на Донбассе “сохраняется уже 103 дня”, но “есть обстрелы”, и было три боевых жертвы среди украинских военных.

Глава государства также прокомментировал украинский “План действий” по Донбассу, о котором ранее сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук. Зеленский выступает за то, чтобы этот план был рассмотрен советниками лидеров “Нормандской четверки” 13 ноября.

“Представлен план действий. Мы его также передали ОБСЕ. Как я и говорил, мы идем в направлении Минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Большая группа наша работала. Этот “План действий” понятный, детальный, с шагами и датами, с ответственностью. Он будет рассмотрен на заседании Трехсторонней контактной группы, но важно, чтобы этот план действий также рассматривался 13 ноября советниками “Нормандской четверки”, – подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос, согласится ли российская сторона выполнять предложенный Украиной план действий, Зеленский заявил:

“Мне сложно сказать, согласится ли Россия. С точки зрения их официальной позиции они говорят, что поддерживают любые шаги к мирному урегулированию конфликта. И данный план действий направлен именно на это. Поэтому я не вижу, почему отказываться от этого”.

Зеленский также сообщил, что местные выборы в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – ред.) “нужны, но это не самоцель”, а главная задача – это “деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы”.

“Без нормальной ситуации с безопасностью туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии, не будет представителей ЦИК. Так о каких выборах тогда говорить? Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила для рассмотрения ТКГ Украина, дает возможность все это сделать, чтобы там весной провести выборы. Но еще раз – это не самый главный вопрос”, – отметил он.