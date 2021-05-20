Про це він поінформував сьогодні на прес-конференції з нагоди двох років своєї каденції.

За словами Зеленського, святкування складатиметься з трьох днів (22 – 24). Очікується до 30 делегацій зарубіжних країн.

23 серпня – у День прапора – в усіх регіонах України піднімуть великі прапори, спеціально підготовлені до цього дня, які “залишаться назавжди в центрах тих чи інших регіонів в усіх областях України”.

Крім того, цього дня в Україні відбудеться перший саміт “Кримської платформи”, який стосуватиметься питань деокупації Криму.

“Буде багато представників багатьох країн. Будуть важливі документи підписані на цій платформі. Запрошені президенти, прем’єр-міністри, голови церков інших країн. Запрошені також спікери, міністри закордонних справ. Я думаю, в цілому в нас буде десь 30 країн представлені на днях святкування 30-річчя незалежної потужної європейської країни Україна”, – розповів Зеленський.

Паралельно проходитиме “саміт перших леді та джентльменів”, на якому обговорюватимуться “дуже важливі людські питання, які лідери зазвичай не піднімають”.

Крім того, 23 серпня буде концерт “великих українців, легенд опери та балату, які приїдуть не лише з інших куточків України, але й світу”. Концерт проходитиме в Оперному театрі в Києві.

А 24 серпня відбудеться військовий парад як на суші, так і на воді.

“24 серпня буде парад до 30-річчя Незалежності України. Парад буде військовий. Парад буде великий. Як на суші, так і на воді. Буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані”, – наголосив Зеленський.

Увечері буде великий концерт українських зірок в НСК “Олімпійський” у Києві.

В Україну також привезуть Конституцію Пилипа Орлика – її зможуть побачити всі охочі.

Буде започаткована президентська відзнака “Національна легенда”, якою відзначатимуть великих українців.