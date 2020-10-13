Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

“25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что содержание вопросов будет известно позже.

Напомним, что на 25 октября в Украине запланированы выборы в местные советы.