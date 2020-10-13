Об этом глава государства заявил в видеообращении.
“25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение”, – сказал Зеленский.
Он отметил, что содержание вопросов будет известно позже.
Напомним, что на 25 октября в Украине запланированы выборы в местные советы.
- Уровень поддержки пропрезидентской партии “Слуга народа” в преддверии местных выборов, назначенных на 25 октября, продолжает снижаться. Так, сейчас политсилу на выборах в облсоветы готовы поддержать менее 16% украинцев.