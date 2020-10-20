Об этом он проинформировал, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
Поездка должна состояться в среду, 21 октября.
“Я очень рад, что завтра 120 депутатов партии “Слуга народа” поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как раньше: депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей”, – подчеркнул Зеленский.
Стоит отметить, что фракция “Слуги народа” планировала провести выездное заседание на Донбассе в начале октября. В то же время в конце сентября Верховная Рада из-за ситуации с коронавирусом отменила заседания, и эту идею отложили.
- Владимир Зеленский заверил, что амнистия не будет распространяться на всех участников действующих на Донбассе незаконных вооруженных формирований. По его словам, амнистия будет касаться людей, которые “находятся в заложниках у оккупанта” и “на чьих руках нет крови”.
- Владимир Зеленский также сообщил, что Украина ищет новые инструменты для возвращения временно оккупированных территорий.