Об этом он проинформировал, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Поездка должна состояться в среду, 21 октября.

“Я очень рад, что завтра 120 депутатов партии “Слуга народа” поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как раньше: депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей”, – подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что фракция “Слуги народа” планировала провести выездное заседание на Донбассе в начале октября. В то же время в конце сентября Верховная Рада из-за ситуации с коронавирусом отменила заседания, и эту идею отложили.