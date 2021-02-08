Об этом глава государства сказал, выступая на Всеукраинском форуме “Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы”.

“Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов и так далее”, – сказал Зеленский.

По его словам, на этих форумах будут обсуждаться темы безопасности и обороны, мира и войны. Говорить будут о Крым и Донбассе, о коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, сельском хозяйстве, диджитализации, инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской, о социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправлении и др.



“Будем обсуждать много тех вещей, которые являются опорой нашей независимости. В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину ее приобретения. Не только один день, а весь этот год будет полон чредой мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа, поверьте, будет для Украина беспрецедентным”, – сказал Зеленский.