Covid-19 Украина

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Зеленский анонсировал еще одну «нормандскую» встречу на уровне советников

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после нескольких раундов переговоров на уровне советников лидеров стран — участниц Нормандского формата будет готовиться встреча на высшем уровне.

Суббота, 12 сентября 2020, 18:04

Об этом глава государства сказал журналистам во время рабочей поездки в Одесской области.

“Продолжаются встречи в нормандском формате. Если встречаются советники – и я уже знаю результат — значит, будет планироваться встреча лидеров Нормандского формата”, – сказал Глава государства во время общения со СМИ в Одесской области.

По словам президента, делегации стран “Нормандской четверки” на переговорах в пятницу, 11 сентября, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча на уровне советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

“Самое главное решение, которое сегодня есть, – это соблюдение и продолжение режима тишины. Доволен ли я на сто процентов? Нет. Имели боевую потерю? Да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей краны, первый и главный вопрос — это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать”, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что такого длительного режима прекращения огня на Донбассе не было за все годы войны.

Теги: Владимир Зеленский, нормандский формат, нормандские переговоры

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