Об этом глава государства сказал на форуме “Украина 30. Развитие правосудия” в Киеве.
Владимир Зеленский отметил, что суды в Украине остаются нереформированными, коррумпированными и неэффективными.
“Мы настроены разорвать этот замкнутый круг. Честный и справедливый суд – это именно та часть моей президентской программы, от которой во многом зависит выполнение многих других частей”, – сказал президент.
Он отметил, что лучшие антикоррупционные органы теряют смысл, если коррупционеры избегают справедливого наказания в судах.
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“Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в ЕС и НАТО”, – добавил Зеленский.
Президент отметил, что очень важно устранить злоупотребления и обеспечить прозрачность судов.
“Действенным шагом на этом пути могут стать ИТ-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся – и обязательно сделаем – “суд в смартфоне”. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений”, – сказал Владимир Зеленский.
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