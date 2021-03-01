Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне".

Об этом глава государства сказал на форуме “Украина 30. Развитие правосудия” в Киеве.

Владимир Зеленский отметил, что суды в Украине остаются нереформированными, коррумпированными и неэффективными.

“Мы настроены разорвать этот замкнутый круг. Честный и справедливый суд – это именно та часть моей президентской программы, от которой во многом зависит выполнение многих других частей”, – сказал президент.

Он отметил, что лучшие антикоррупционные органы теряют смысл, если коррупционеры избегают справедливого наказания в судах.

“Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в ЕС и НАТО”, – добавил Зеленский.

Президент отметил, что очень важно устранить злоупотребления и обеспечить прозрачность судов.

“Действенным шагом на этом пути могут стать ИТ-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся – и обязательно сделаем – “суд в смартфоне”. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений”, – сказал Владимир Зеленский.