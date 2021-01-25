Об этом шла речь в видеообращении главы государства, опубликованном 25 января.
“У нас есть хорошие новости относительно вакцины от COVID-19. Уже в феврале начнется вакцинация”, — заявил он.
Президент проинформировал, что Украина ожидает получения в ближайшее время первого миллиона доз вакцины от “ведущей международной компании”.
“Детали сможем озвучить в ближайшее время”, — добавил президент.
На днях глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что глава МОЗ Максим Степанов на встрече с нардепами анонсировал начало массовой вакцинации в Украине с середины февраля. Речь шла о вакцине от Pfizer, которую одобрили эксперты Всемирной организации здравоохранения.
- Как известно, Украина заказала вакцину от коронавируса от китайского производителя Sinovac, эффективность которой окончательно не доказана и данные колеблются от 50 до 97%. Закупка происходит через посредника, а деньги — треть суммы, заложенной в бюджет на вакцинацию — заплачены авансом.
- О том, почему Украина выбрала именно китайскую вакцину, планирует ли закупать другие, кого будут вакцинировать, когда и будут ли это делать принудительно, — в материале #Букв.