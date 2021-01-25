Президент Владимир Зеленский анонсировал старт вакцинации от коронавируса в Украине.

Об этом шла речь в видеообращении главы государства, опубликованном 25 января.

“У нас есть хорошие новости относительно вакцины от COVID-19. Уже в феврале начнется вакцинация”, — заявил он.

Президент проинформировал, что Украина ожидает получения в ближайшее время первого миллиона доз вакцины от “ведущей международной компании”.

“Детали сможем озвучить в ближайшее время”, — добавил президент.

На днях глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что глава МОЗ Максим Степанов на встрече с нардепами анонсировал начало массовой вакцинации в Украине с середины февраля. Речь шла о вакцине от Pfizer, которую одобрили эксперты Всемирной организации здравоохранения.