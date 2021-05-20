Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про олігархів майже готовий, і його можуть опублікувати вже наступного тижня. При цьому він відмовився називати прізвища ймовірних "13 олігархів", яких раніше нарахували в РНБО.

Про це він поінформував сьогодні на прес-конференції з нагоди двох років своєї каденції.

“Називати їх прізвища не буду. Не боюсь нікого. Вважаю, що 13 – це за підсумками та інформацією секретаря Ради нацбезпеки і оборони”, – заявив Зеленський.

Він також назвав критерії, за якими тих чи інших осіб віднесуть до категорії “олігархів”.

“По-перше, головний зміст цього закону і філософія, це моя ідея, і тому цього закону досі нема, бо ми детально підходимо до кожної норми. Закон в принципі майже на 100% готовий, але є декілька деталей. Я думаю, що він з’явиться наступного тижня. Головний зміст і філософія – ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на масмедіа не буде, на політику не буде, впливу на чиновників не може бути“, – розповів Зеленський.

За словами глави держави, якщо буде спостерігатися вплив певних осіб на ЗМІ, політику і чиновників, – ці люди отримають “квиток під назвою олігарх” і “з’являться в спеціальному реєстрі”.

Потрапляння в реєстр може призвести до втрати “великої частини активів” таких бізнесменів за кордоном.

У олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За словами Зеленського, потенційним олігархам дадуть час “позбавитися від цього впливу”.