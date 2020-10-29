В ближайшее время в Верховную Раду будет внесен неотложный законопроект о восстановлении добропорядочности Конституционного суда Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Документ будет реакцией на решение КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование.

“Я не уверен, что судьи Конституционного Суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне – я уверен, что это справедливо, – безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине”, – акцентировал Президент.

По результатам заседания было принято решение об активизации деятельности Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины и ускорении подачи предложений по судебной реформе.

“Надо делать быстрые, но адекватные шаги. Быстрые шаги: это с точки зрения заседания Кабмина. Я думаю НАПК нас поддержит. А на законодательном уровне, мы зарегистрируем неотложный законопроект в Верховной Раде по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине”, – подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований “,” О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.

Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.