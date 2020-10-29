Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Документ будет реакцией на решение КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование.
“Я не уверен, что судьи Конституционного Суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне – я уверен, что это справедливо, – безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине”, – акцентировал Президент.
По результатам заседания было принято решение об активизации деятельности Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины и ускорении подачи предложений по судебной реформе.
“Надо делать быстрые, но адекватные шаги. Быстрые шаги: это с точки зрения заседания Кабмина. Я думаю НАПК нас поддержит. А на законодательном уровне, мы зарегистрируем неотложный законопроект в Верховной Раде по восстановлению добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине”, – подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований “,” О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.
Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
- Во исполнение решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 28 октября в 19:00 закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
- В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
- В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Перед заседанием он обратился к правоохранителям.
- После заседания Кабинет министров Украины во исполнение решения СНБО обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.
- На заседании СНБО Зеленский дал поручение безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добродетели судопроизводства в Конституционном Суде.