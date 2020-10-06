Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без диалога с Россией и ее лидером Владимиром Путиным прекратить войну на Донбассе невозможно. При этом он обвинил некоторые СМИ в попытках "сорвать диалог".

Такое заявление глава государства сделал в интервью изданию Politico Europe. Полная версия интервью опубликована на сайте президента.

“Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории“, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Киеву не удалось бы вернуть 140 пленных, “если бы не было диалога с Путиным”. По словам Зеленского, одного “нормандского формата” для переговоров по Донбассу недостаточно – нужно разговаривать отдельно с РФ.

“У нас процесс и в “нормандском формате”, и отдельно ситуации с хорошей результативностью. Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140 (возвращено, – ред.) – этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в “нормандском формате” – это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в “нормандском формате”. Это вопросы возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них – за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России”, – заявил Зеленский.

Он также обвинил некоторые СМИ в попытках сорвать “возможности диалога”. Глава государства уточнил, что речь идет о СМИ, которые “принадлежат либо крупным финансовым структурам, либо политикам”, которые были во власти до него и “занимали самые высокие должности”.

“К сожалению, СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога. Даже в рамках “Нормандии” или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат либо крупным финансовым структурам, либо политикам, которые были во власти до меня и занимали самые высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат – к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории”, – сообщил Зеленский.