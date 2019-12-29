Об этом глава государства проинформировал во время брифинга в аэропорту “Борисполь”, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы с вами возвращаем живых людей. Я вам больше скажу: если бы у меня было еще 100 “беркутовцев”, и мне предложили бы одного разведчика, я бы отдал им 100 “беркутовцев” и вернул бы живого разведчика”, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что сегодняшний обмен удерживаемыми лицами во время подготовки мог сорваться “каждую секунду”.
“Каждую секунду каждого дня у нас мог сорваться этот обмен. Поэтому я поступал как президент Украины. Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это самое важное. Мне так кажется. Это был мой выбор”, – заявил Зеленский.
(На видео – с 2:30)
- Накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
- Пять бывших сотрудников “Беркута” сегодня были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.