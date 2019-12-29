Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы была возможность поменять даже 100 "беркутовцев" на одного украинского разведчика, он бы сделал это.

Об этом глава государства проинформировал во время брифинга в аэропорту “Борисполь”, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы с вами возвращаем живых людей. Я вам больше скажу: если бы у меня было еще 100 “беркутовцев”, и мне предложили бы одного разведчика, я бы отдал им 100 “беркутовцев” и вернул бы живого разведчика”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодняшний обмен удерживаемыми лицами во время подготовки мог сорваться “каждую секунду”.

“Каждую секунду каждого дня у нас мог сорваться этот обмен. Поэтому я поступал как президент Украины. Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это самое важное. Мне так кажется. Это был мой выбор”, – заявил Зеленский.

(На видео – с 2:30)