Об этом сообщают организаторы конференции.
“Мы рады, что Президент Украины Владимир Зеленский присоединиться к нам на дискуссии высокого уровня для обсуждения Украины”, – говорится в сообщении.
Напомним, что Мюнхенская конференция была основана в 1963 году в качестве форума для стран-членов НАТО.
Мюнхенская конференция является международной дискуссионной площадкой, где каждый год собираются политические лидеры со всего мира. В 2020 году конференция пройдет с 14 по 16 февраля.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Папой Римским Франциском просил его молиться о мире. Он также просил понтифика о помощи в освобождении украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и России.