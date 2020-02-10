Об этом сообщают организаторы конференции.

“Мы рады, что Президент Украины Владимир Зеленский присоединиться к нам на дискуссии высокого уровня для обсуждения Украины”, – говорится в сообщении.

Напомним, что Мюнхенская конференция была основана в 1963 году в качестве форума для стран-членов НАТО.

Мюнхенская конференция является международной дискуссионной площадкой, где каждый год собираются политические лидеры со всего мира. В 2020 году конференция пройдет с 14 по 16 февраля.