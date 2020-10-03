Президент Владимир Зеленский заявил, что строительство инфраструктурных объектов в Черновицкой области контролируется из Киева с помощью видеокамер.

Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Буковину.

Так, Зеленский отметил, что строительство моста через реку Прут в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области завершится до конца года.

“Остается еще один мост, о котором нам столько говорили, но он строится. Как мы и обещали, где-то в начале декабря завершаем этот мост, название которому дадут местные жители. Мы его называем для себя мост София, потому что в этом месте родилась София Ротару. Мост построим. Честно вам скажу, мы контролируем объекты, мы устанавливаем камеры на объекты, чтобы контролировать все эти объекты из Киева”, – сказал он.

Глава государства также сравнил Черновицкую область со Швейцарией.

“Сегодня я видел восстановленные мосты – реально Швейцария. Когда есть инфраструктура – все будет. Появится бизнес, будут рабочие места, будет горнолыжный курорт”, – добавил он.