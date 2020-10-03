Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Буковину.
Так, Зеленский отметил, что строительство моста через реку Прут в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области завершится до конца года.
“Остается еще один мост, о котором нам столько говорили, но он строится. Как мы и обещали, где-то в начале декабря завершаем этот мост, название которому дадут местные жители. Мы его называем для себя мост София, потому что в этом месте родилась София Ротару. Мост построим. Честно вам скажу, мы контролируем объекты, мы устанавливаем камеры на объекты, чтобы контролировать все эти объекты из Киева”, – сказал он.
Глава государства также сравнил Черновицкую область со Швейцарией.
“Сегодня я видел восстановленные мосты – реально Швейцария. Когда есть инфраструктура – все будет. Появится бизнес, будут рабочие места, будет горнолыжный курорт”, – добавил он.
- Президенту Украины Владимиру Зеленскому и чиновникам его Офиса устроили не самый “теплый” прием во время их визита в Черновцы.