Президент Украины Владимир Зеленский "очень деликатно" разграничил для главы МВД Арсена Авакова у кого в этой стране полномочия главы государства, а кто должен заниматься обязанностями министра.

Об этом в интервью “Радио Свобода” рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Чиновник соглашается с тем, что Аваков имеет влияние в окружении президента Зеленского, а иногда и вообще пытается перетянуть на себя обязанности главы государства.

“Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича – безопасность”, – рассказал советник Андрея Ермака из антикризисных коммуникаций.

На уточнение, когда именно состоялся этот разговор, актикризисный советник главы ОП объяснил, что это – “не вопрос одного разговора”.

“Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: “кулуары”. Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович – это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на длиннее, чем многие думают, но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейское государство и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это – очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать – ред.), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента”, – отметил Подоляк.

При этом он добавил, что имеет к Авакову “теплые чувства” и считает, что “он – молодец”.

“Удержаться на этом посту 6 лет – это, конечно, крутая история”, – рассказал антикризисный советник Андрея Ермака.

До начала работы в Офисе президента политтехнолог Михаил Подоляк в своих блогах писал о том, что Аваков при каденции Зеленского – “неформальный “президент” и “почти” съел “Владимира Александровича”, хотя как менеджер глава МВД “точно так же неэффективен и ленивый”.