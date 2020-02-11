Об этом Зеленский заявил в ролике “Один рабочий день Президента Украины”, который обнародовал Офис Президента.
Глава государства сказал, что власть должна делать все, что обещала: закончить войну, внедрить государство в смартфоне, новый Избирательный кодекс и новую налоговую систему.
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“Мы должны все это сделать. Для меня, если какой-то депутат партии “Слуга народа”, если он “зашкварился”, я чувствую на себе эту вину, потому что этот человек в партии “Слуга народа”, вот и все. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очистка, и мы должны это делать”, – пояснил Президент.
В видео также показали фрагменты встречи Зеленского с депутатами “Слуги народа”, где он предложил нардепам встречаться чаще, если есть вопросы относительно законов, чтобы “не было каких-то неожиданных вещей”.
Один робочий день Президента України.
Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 11 лютого 2020 р.
- Ранее Зеленский рассказал, что считает, что должен эффективно работать на своем посту, чтобы “хотя бы этим объяснить своим детям, почему он не дома”.