Президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует вину, если депутат из его партии "зашкварился".

Об этом Зеленский заявил в ролике “Один рабочий день Президента Украины”, который обнародовал Офис Президента.

Глава государства сказал, что власть должна делать все, что обещала: закончить войну, внедрить государство в смартфоне, новый Избирательный кодекс и новую налоговую систему.

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“Мы должны все это сделать. Для меня, если какой-то депутат партии “Слуга народа”, если он “зашкварился”, я чувствую на себе эту вину, потому что этот человек в партии “Слуга народа”, вот и все. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очистка, и мы должны это делать”, – пояснил Президент.

В видео также показали фрагменты встречи Зеленского с депутатами “Слуги народа”, где он предложил нардепам встречаться чаще, если есть вопросы относительно законов, чтобы “не было каких-то неожиданных вещей”.