Президент Владимир Зеленский дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы она смогла показать результат относительно "посадок" коррупционеров.

Об этом Зеленский заявил в интервью “BBC News Украина”.

“Если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она – это она, женщина, профессиональная женщина – если она до конца года не покажет свой результат, ей я дам такой же ответ”, – сказал глава государства.

По словам президента, он и его команда должны отвечать перед обществом, “которому пообещали, что будут посадки”. Зеленский отметил, что бывшие руководители правоохранительных органов “никого не посадили”.

“Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали”.

По словам Зеленского, назначая генпрокурором Руслана Рябошапку, он тоже дал ему полгода на “реальный результат”.

На замечание журналиста, что шесть месяцев – это очень малый срок, Зеленский ответил, что “нет времени”.