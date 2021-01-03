Президент Украины Владимир Зеленский записал отдельные новогодние видеообращения для каждого региона Украины и для Крыма.

Об этом рассказывают #Буквы.

Видеообращение опубликованы на Facebook-страницах областных администраций.

К жителям Крыма президент обратился на русском языке.

“Без Крыму в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. Ну, в общем, просто как-то не так. И так не должно быть. Я верю, что мы все равно будем вместе, потому что Крым это Украина, а Украина это Крым. С Новым годом вас”, – сказал глава государства.

Жителям Донецкой области президент пожелал здоровья и мира.

“Пусть 2021-й наконец принесет (мир, – ред.) В каждый город и каждый поселок Донбасса. Мы стремимся сделать все, чтобы следующий Новый год мы смогли встречать вместе: в одном времени, на одной волне, как одна семья . у нас одна семья. И мы вместе обязательно порадуемся новым победам “Шахтера”, – сказал президент.

Луганской области Зеленский также пожелал мира в 2021 году.

“Хотя кондитерская отрасль в Украине достаточно развита, есть вещь, которую нам ничего не заменит – это луганский шахтерский торт. Пусть в новом году закончится война и мы всей страной посмакуйте его вместе. Например, на матче” Зари “в родном Луганске”, – сказал он.

Жителям Херсонской области президент пожелал, чтобы их жизнь была “как лучший херсонский арбуз – сладким, сочным и без нитратов».

Николаевской области Зеленский пожелал провести год, не зная шторма.

Одесситам президент пожелал, “чтобы все было ОК”.

Буковинцам Зеленский сказал, что Черновцы – это украинский Париж, а Черкасской области пожелал только радостных слов в 2021 году.

Жителям Закарпатья президент пожелал “всегда чувствовать вкус душистого бограча и аромат домашнего вина”. И чтобы 2021 стал годом “высоких, как Говерла, достижений и нежных, как цвет сакуры, чувств”.

Тернопольской области Зеленский пожелал, чтобы у жителей этого края в новом году все было прекрасно.

Львовской области Зеленский пожелал “ровно столько поводов для счастья, сколько туристов в городе на зимние праздники”.

Жителям Ивано-Франковской области президент пожелал, чтобы “новый год наполнил каждого безграничной силой”.

Жителям Ровенской области Зеленский пожелал ровных дорог, а также, чтобы местный футбольный клуб вышел в Премьер-Лигу.

Жителям Волыни – “… счастья и драйвового, как земляк Монатик, заряда”.

Днепропетровской области, своему “родному краю”, президент пожелал, чтобы все было “космически, кроме цен”.

Жителям Кировоградской области Зеленский пожелал, чтобы в новом году все множилось на два.

Жителям Запорожской области президент пожелал успешно обходить все пороги на пути к мечтам.

Жителям Черниговской и Житомирской областей Владимир Зеленский пожелал “улыбок на все 32”, а жителям Сумской области – “ни печали”.

Винницкой области президент пожелал щедрого 2021, подчеркнув, что “Винниччина подарила Украине и миру Николая Леонтовича, а вместе с ним волшебную и удивительную мелодию” Щедрик “.

Хмельницкой области президент пожелал чудес в жизни.

Столичному региону Зеленский пожелал крепкого здоровья и назвал Киев “сердцем Украины”.

Стоит отметить, что региональные поздравления продолжались около минуты.