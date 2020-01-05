Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

“Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украино-оманских бизнес-форумов – учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана”, – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Стоит отметить, что Оман как оффшорная зона внесен в черный список ЕС.

В марте 2019 года министры финансов ЕС обновили список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС.

“По состоянию на 12 марта 2019 еще 10 стран были перемещены из серого списка в черный из-за несоблюдения ими обязательств: Аруба; Барбадос; Белиз; Бермудские острова; Вануату; Доминика; Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман; Маршалловы острова; Фиджи.

Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

“В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину”, — объяснили в Офисе президента.

Там отметили, что глава государства и члены его семьи отбыли в эту страну рейсовым самолетом за свой счет.