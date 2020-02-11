Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, плюс один, один плюс один – такая уже история. Нет, я с уважением отношусь… Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается той ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт – что я могу сделать?” – подчеркнул Зеленский.

Комментируя расследование дела о прослушивании Гончарука, Президент отметил, что “главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выложил эту информацию”.

“Надо развязать этот узел”, – добавил Зеленский.

Как известно, 5 февраля Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В СБУ подтвердили, что обыски связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

На “1+1” связывали обыски с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.

В ходе обысков в редакции спецпроекта “Гроші” правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока. Одновременно с обысками в редакции “1+1” правоохранители провели следственные действия по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.